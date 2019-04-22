ФАС признала фирму Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты

Федеральная антимонопольная служба признала компанию Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты.

Как сообщает пресс-служба ФАС, российская структура корейской компании координировала экономическую деятельность ПАО «ВымпелКом», АО «РТК», АО «Связной Логистика», ООО «Эльдорадо», ООО «МВМ», НАО «Юлмарт», ООО «Мобайл-Логистик», АО «Технопоинт», ООО «Сеть Связной», ООО «Ситилинк», ООО «ДНС Ритейл», ООО «ТЛФ» и ООО «Открытые технологии». Это привело к поддержанию цен на ряд моделей техники Samsung.

Ранее стало известно, что ФАС возбудила дело в отношении российской структуры Samsung по признакам координации цен на смартфоны и планшеты.