В Мордовии из-за пала травы пожар охватил 12 домов

В Зубово-Полянском районе Мордовии пожар охватил 12 домов, среди которых жилым оказался только один. Однако огонь угрожает еще четырем жилым зданиям.

Сообщение о пожаре поступило в 11.24, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мордовии. Пострадавших нет.

Спасатели предполагают, что причиной возгорания стал пал сухой травы, передает «РИА Новости». Сейчас трава горит на площади 6 тысяч кв. метров.