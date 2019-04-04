Госдума обязала Apple исправить некорректное отображение Крыма на картах до 25 апреля

Государственная дума обязал дочернюю компанию Apple, ООО «Эппл рус», исправить некорректное отображение территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении «Карты» до 25 апреля.

Как сообщается на сайте ГД, на данный момент в приложении «Карты» населенные пункты отображаются как территория России. При этом в картах есть неточности и недоработки, на устранение которых нужно дополнительное время

Ранее сообщалось, что Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах, который показывался как территория другой страны.

Власти Крыма заявили, что американская компания Google выбрала правильный путь, исправив ошибки с картами.