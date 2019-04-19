Генпрокуратура проверит установку видеокамер на дорогах

Вице-премьер Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность существующей схемы концессий, которые позволяют частным компаниям устанавливать видеокамеры на дорогах.

Поручение было дано в рамках заседания по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которое проходило 27 марта. Срок исполнения поручения — 20 апреля, пишет РБК.

До этого Акимов в высказывал мнение, что сейчас видеокамеры на дорогах — это скорее средство коммерциализации, а не фиксации нарушений.



Напомним, в прошлом году ГИБДД РТ увеличила количество дорожных камер в Татарстане на треть. Теперь на дорогах РТ установлено 36% всех камер Поволжья. Рост числа дорожных камер поначалу действительно привел к росту сборов штрафов, но вскоре они упали. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

