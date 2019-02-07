В Татарстане больше трети всех дорожных камер ПФО — но Казань все равно недобрала 3 млрд рублей штрафов

Федералы недовольны региональной практикой «усеивания» дорог комплексами фотовидеофиксации ради пополнения бюджета

В прошлом году ГИБДД РТ увеличила количество дорожных камер в Татарстане на треть. Теперь на дорогах РТ установлено 36% всех камер Поволжья. Однако в 2018 году часто, в том числе на федеральном уровне, высказывалось недовольство охватившей регионы «модой» на установку все большего числа комплексов фотовидеофиксации. Отмечается, что это продиктовано заботой скорее о пополнении бюджета, чем о безопасности на дорогах. Тем временем рост числа дорожных камер поначалу действительно привел к росту сборов штрафов, но вскоре они упали. Надежды Татарстана на «штрафной бюджет» тоже не оправдались. В причинах попыталась разобраться аналитическая служба «Реального времени».

ГИБДД заявила о росте количества дорожных камер, недосчитавшись сразу тысячи «нелегалов»

Несколько недель назад ГИБДД России сообщила, что в 2018 году количество дорожных камер на дорогах страны выросло на 20%: всего к январю 2019 года официально работало 15,5 тыс. комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Это, скажем так, странное заявление, поскольку еще в 2018 году звучали другие данные: «В 2017 году по всей России стояло почти 16 000 камер — в 2016 году на дорогах страны числилось около 13 000 таких устройств».

Противоречивость данных может подвести к выводу, что, по меньшей мере, больше тысячи дорожных камер не учитываются ГИБДД и являются в прямом смысле слова нелегальными. Легально же 11,2 тыс. камер фиксируют превышение скорости, 1,6 тыс. приборов контролируют проезд без остановки стоп-линии, 1,3 тыс. — выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал светофора. За нарушениями правил стоянки или остановки следит 751 прибор, 706 контролируют движение по выделенной полосе, 375 — движение по обочине, 321 — разворот в запрещенных местах, 634 — нарушение требований дорожных знаков и разметки.

Субъект РФ Количество стационарных комплексов Количество передвижных комплексов Количество возбужденных дел об административных правонарушениях Республика Башкортостан 141 15 1 344 370 Кировская область 106 55 411 593 Республика Марий Эл 7 28 86 863 Республика Мордовия 230 29 381 646 Нижегородская область 247 86 2 485 494 Оренбургская область 61 42 378 472 Пензенская область 46 26 713 353 Пермский край 150 43 678 161 Самарская область 314 233 3 497 944 Саратовская область 81 24 1 700 471 Республика Татарстан 859 472 4 809 814 Удмуртская Республика 32 30 500 032 Ульяновская область 127 28 1 617 225 Чувашская Республика 163 27 799 397

В Татарстане установлено 36 процентов всех дорожных камер Поволжья

Официально Татарстан входит в пятерку регионов с наибольшим количеством дорожных камер. Сегодня на дорогах РТ установлено 1 331 камера, из них 859 стационарных и 472 передвижных. Это 36% всех дорожных камер, установленных в регионах Приволжского федерального округа. В топ-5 регионов входят, помимо Татарстана, Самарская область (547 камер), Нижегородская область (333), Мордовия (259) и Чувашия (190). Таким образом, дороги четырех регионов снабжены практически таким же количеством камер, что и дороги РТ.

В оставшихся регионах оно и вовсе, относительно Татарстана, незначительно. В Пермском крае — 150, в Башкортостане — 156 (из них лишь 15 — передвижные), в Ульяновской области — 155. Меньше всего их установлено в Пензенской области (72), Удмуртии (62) и Марий Эл (35). Всего в ПФО установлено 3 702 камеры наблюдения, из них почти 70% — стационарные, треть — передвижные.

Низкий показатель свидетельствует косвенным образом о меньшем числе административных дел, приходящихся на одного сотрудника ГИБДД. Фото Максима Платонова



В РТ на одну камеру приходится 3,6 тысячи административных дел, тогда как в целом по ПФО — 5,2 тысячи

Интересно, впрочем, не это, а эффективность установленных дорожных камер, которую можно для начала выразить в количестве заведенных дел об административных нарушениях на единицу прибора. Всего в ПФО в 2018 году было заведено 19,4 млн подобных дел (которые, соответственно, привели к штрафованию автовладельцев). Таким образом, одна дорожная камера «генерирует» 5,2 тыс. административных дел.

В Татарстане на одну камеру приходится 3,6 тыс. административных дел, и, соответственно, меньший объем штрафов поступает в казну. Забегая вперед отметим, что в лидерах по сбору штрафов РТ оказывается благодаря количественному, а не качественному подходу в деле расстановки дорожных камер. Налицо «экстенсивное» развитие. Хотя в республиканской ГИБДД, конечно, могут парировать этот тезис большей законопослушностью местных автовладельцев: мол, наши водители просто реже превышают скорость. Однако данных, свидетельствующих об этом, в нашем распоряжении нет. В то же время низкий показатель свидетельствует косвенным образом о меньшем количестве административных дел, приходящихся на одного сотрудника ГИБДД. По той простой причине, что если в регионе установлено с десяток камер, то большую часть нарушений придется фиксировать сотрудникам в погонах, так как техника просто не в состоянии будет покрыть всю территорию.

Так или иначе, татарстанский показатель возбужденных административных дел на одну дорожную камеру уступает и самарскому, где на одну камеру приходится 6,4 тыс. административных дел (и, соответственно, штрафов), и нижегородскому, где одна камера «генерирует» поток в 7,4 тыс. административных дел, и чувашскому (4,2 тыс. дел). Мало того, если брать регионы с незначительным, относительно Татарстана, числом дорожных камер, то окажется, что в Башкортостане с его 156 камерами на одну камеру приходится 8,6 тыс. дел, а в Ульяновской области, с ее 155 камерами, — 10,4 тыс. Абсолютным же рекордом для ПФО является число административных дел на одну дорожную камеру в Саратовской области — 16,2 тыс. Выше татарстанского показатели и у Оренбурга, и у Пензы, и у Удмуртии.

Одновременно с ростом количества штрафов благодаря видеофиксации становится менее необходимой «живая человеческая сила», то есть сами сотрудники ГИБДД, число которых в итоге сокращается. Фото Максима Платонова



Почему рост дорожных камер привел к падению собираемости штрафов

Ранее мы уже писали о том, что в последние годы происходит рост количества выписанных ГИБДД постановлений: в 2016 году за нарушения ПДД российским автовладельцам выписали 87,1 млн постановлений, в 2017 году — уже 108,7 млн, то есть почти на 25% больше (впрочем, оплачено было лишь 84,8 млн штрафов). Рекордный рост количества постановлений связан именно с установкой новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Благодаря материалам с камер было выписано 83,2 млн постановлений из 87 млн еще в 2016 году. Одновременно с ростом количества штрафов, благодаря видеофиксации, становится менее необходимой «живая человеческая сила», то есть сами сотрудники ГИБДД, число которых в итоге сокращается.

Мы также отмечали, что Татарстан второй год подряд занимает 3-е место по поступлению штрафов: объем поступлений их в регионе по итогам первого полугодия 2018 года оказался больше, чем во всем Дальневосточном федеральном округе (1,12 млрд рублей) или во всех регионах Северного Кавказа (975,4 млн рублей). Однако в 2018 году сборы, несмотря на установку дорожных камер, начали снижаться: за первое полугодие 2018 года в российскую казну поступило 30,9 млрд рублей штрафов за правонарушения в области дорожного движения и это меньше, чем за аналогичный период прошлого года почти на 1% — тогда было собрано 31 млрд рублей.

Сокращение поступлений штрафов в первом полугодии 2018 года — «заслуга» ключевых для собираемости регионов. Они показали отрицательную динамику: Москва — минус 17%, Санкт-Петербург — минус 14,4%, Татарстан — минус 5%. В РТ в первом полугодии прошлого года собрали 1,3 млрд рублей, при том, что за тот же период 2016 года было 1,56 млрд, 2017 года — 1,37 млрд. Упали объемы поступлений также в ключевых регионах: в Нижегородской области (на 9% — до 747,5 млн рублей) и Башкортостане (на 9% — до 717 млн рублей). Причина, якобы, в решении ГИБДД предоставить водителям возможность оплаты штрафов с 50-процентной скидкой в течение 20 дней после оформления постановления. В 2017 году ею воспользовались 65,8 млн человек, или 60% всех нарушителей ПДД.

В итоге, согласно отчету крупнейших банков, через которые граждане совершают платежи, средний размер штрафа («средний чек» за нарушение ПДД) снизился с 600 рублей в январе — июне 2017 года до 521 рубля в первом полугодии 2018 года. В число регионов, где автомобилисты чаще всего экономят на уплате штрафов, вошел и Татарстан (наряду с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом и Башкортостаном). Представители финансовых структур также указывают на то, что именно в Москве, Московской области, Питере и Татарстане установлено больше всего дорожных видеокамер, и отмечается больший размер штрафов, что и обеспечивает наибольшие объемы поступлений.

При среднем штрафе почти в 1 тыс. рублей власти РТ могли надеяться на рост поступлений в бюджет

Добавим, что по итогам первого полугодия средний размер штрафов в Татарстане на один автомобиль в год при этом вырос до 971 рубля. По этому показателю РТ уступает только Москве, где средний размер штрафа составляет 1,4 тыс. рублей, и Тыве с 993 рублями. Но здесь зарегистрировано всего 56,8 тыс. автомобилей, тогда как в РТ 1,35 млн машин, а в Москве — 4,6 млн. По итогам же 2017 года средний размер штрафа в РТ составлял всего 784 рубля на автомобиль, и Татарстан вновь занимал второе место, уступая лишь Калмыкии (1,4 тыс. рублей).

При таких, прямо скажем, астрономических средних размерах штрафов власти РТ, конечно, могли рассчитывать на хорошее пополнение бюджета в 2018 году: ведь уже в 2017 году они собрали 3 млрд рублей. Надеяться позволял и рост числа штрафов за ПДД — за 10 месяцев 2018 года в среднем по стране он составил 20% (112,3 млн административных наказаний в виде штрафа). На рост поступлений мог быть рассчитан и план по установке новых приборов на дорогах.

К началу 2018 года уже было установлено 1 013 приборов фото- и видеофиксации, из них — 804 стационарных, 175 передвижных, 34 мобильных. Фото Максима Платонова



В 2018 году в Татарстане собирались установить дополнительно 100 дорожных камер, а установили 300

К началу 2018 года уже было установлено 1 013 приборов фото- и видеофиксации, из них 804 стационарных, 175 передвижных, 34 мобильных. В самом же 2018 году в Татарстане планировалось установить 100 стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Одновременно планировалось создать систему обеспечения непрерывного контроля за движением транспортных средств на трех автодорогах федерального значения (Москва — Уфа, Казань — Оренбург, Казань — Ульяновск), проходящих по территории РТ. К реализации плана приступили в июле: камеры «Автоураган ВСМ-2» начали устанавливать на трассе М7 (участок с 736-го по 1 167-й км), 1Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном (с 11-го по 400-й км) и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (с нулевого по 137-й км). На их установку потратили более 109 млн руб.

Всего осенью прошлого года вокруг Казани установили 100 подобных комплексов. Заработали системы в декабре. Заметим, что согласно данным уже 2018 года, стационарных камер стало больше лишь на 55, тогда как количество передвижных комплексов выросло на 300 с лишним. То есть план не просто выполнен, а перевыполнен.

… и в 2019 году хотят установить еще больше

В 2019 году «автоураганы» планируется устанавливать и в Казани, так как они могут фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и трамвайные пути, велодорожки и тротуары. В конце января 2019 года аппетиты ГИБДД выросли еще больше: было объявлено, что на территории Татарстана будет увеличено количество видеокамер системы тотального контроля. Формально ведомство право, в ГИБДД заявляют, что «установка камер обусловлена необходимостью постоянно совершенствовать подходы к обеспечению безопасности дорожного движения на фоне роста количества транспортных средств, соответствующего роста трафика и сокращения сотрудников ГИБДД».

На данный момент на территории РТ камеры установлены на федеральных трассах и охватывают 924 км дорог. В Татарстане, кстати, надеялись и на проведение эксперимента по выявлению автомобилей без ОСАГО с помощью дорожных камер (и выписыванию их владельцам штрафов), но он пока буксует: оказалось, что базы данных АИС ОСАГО и ГИБДД не всегда соответствуют друг другу.

Рост числа дорожных камер не привел к росту поступлений в бюджет: Татарстан недосчитался 3 млрд рублей

Несмотря на «тотальную сеть камер тотального наблюдения», власти РТ сборами 2018 года остались недовольны: как мы и предполагали, Татарстан недобрал штрафов. По данным президента РТ Рустама Минниханова, региональный бюджет недополучил 3 млрд рублей. Минниханов даже выступил в итоге за отмену скидки на оплату штрафов: «Если человек нарушил, то он должен платить. Какая может быть скидка? Эти три миллиарда пойдут на решение многих задач». Тем более что с введением скидки штрафы, по его словам, оплачивать все равно больше не стали.

Мнения по поводу самих камер видеонаблюдения как раз в 2018 году разделились. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала регионы избегать перегибов: «Сейчас камеры вешают на каждом столбе. Безусловно, камеры видеонаблюдения должны быть, но надо сделать так, чтобы они работали эффективно, чтобы не было на этот счет жалоб». Это при том, что в дорожные фонды регионов поступило в прошлом году почти 1 трлн рублей, из них 44 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД (по итогам 9 месяцев 2018 года). В 2017 году собрали почти 70 млрд рублей.

В 2018 году не было каких-либо нормативных актов, регулирующих установку камер видеофиксации на дорогах. Фото prokazan.ru

Почему многие, в том числе федералы, недовольны «модой» регионов на установку все большего числа дорожных камер

Проблем здесь несколько. Во-первых, комплексы видеонаблюдения зачастую принадлежат частным компаниям (у регионов на их установку порой нет денег), их арендуют власти. По такому принципу в РТ, например, работают комплексы «Автодория» — сами частники с каждого штрафа получают фиксированную сумму. При этом, если на штраф действует скидка, то частники все равно получат определенную сумму (порядка 230 рублей), зато недополучает в итоге бюджет.

Во-вторых, камеры устанавливают нередко совершенно хаотичным образом. В 2018 году не было каких-либо нормативных актов, регулирующих установку камер видеофиксации на дорогах. Как следствие, региональные власти «втыкают» их где надо и где не надо — с целью уже не столько повысить безопасность на дорогах и снизить число аварий, сколько собрать как можно больше денег в бюджет. Депутаты Госдумы РФ, например, еще в начале прошлого года предлагали закрепить практику, в соответствии с которой штрафы, выписанные с помощью камер, должны будут идти только в дорожные фонды для ремонта дорог, а также намеревались прописать в законодательстве предельное количество камер на магистралях.

В-третьих, далеко не все дорожные камеры вообще легальны. Так, в прокуратуру РФ осенью 2018 года обратилась Федерация автовладельцев России с просьбой проверить на соответствие ГОСТ установку камер. По данным ФАР, из 106 проверенных ею комплексов фотовидеофиксации только у 11 установлены знаки, предупреждающие о приближении к ней. Некоторые системы при этом вообще не сертифицированы. Случается, что водителям приходит сразу несколько штрафов за один участок дороги, данные могут «подкручиваться» и т. д.

Наконец, камеры на отдельных участках мало служат собственно безопасности движения. В пример приводят федеральную трассу М5 «Урал», где существует ограничение скорости 90 км/ч и через каждые 500 м стоят камеры. При этом сама трасса, по мнению экспертов, вполне подпадает под понятие магистраль, где скорость разрешенного движения составляет 110фотовидеофиксации150 км/ч.