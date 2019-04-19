СМИ: Россия может отказаться от создания самолета с Китаем

В конце прошло года китайская корпорация COMAC предложила Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разделить продажи совместно разрабатываемого самолета CR929.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, это предложение лишает проект всякого смысла для России.

Китай хочет сам продавать лайнер на китайском рынке, а России — продавать его у себя и на мировом рынке. При этом ОАК рассчитывала разделить расходы на создание самолета, а также получить доступ на китайский рынок, что помогло бы обеспечить достаточный уровень продаж лайнера.

Также у сторон есть разногласия по поводу того, в какой стране будет получен сертификат типа на CR929.