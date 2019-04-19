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Медведчук: новый президент Украины должен заключить «сделку с Москвой»

08:51, 19.04.2019
Медведчук: новый президент Украины должен заключить «сделку с Москвой»
Фото: ru.wikipedia.org

Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что следующий президент Украины должен заключить «сделку с Москвой».

«Мы не говорим, что (Москва и Киев, — прим. ред.) должны снова целоваться или обниматься друг с другом. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — сказал он в интервью Reuters.

Стоит отметить, что Медведчук считается другом президента России Владимира Путина.

Ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах не готов начать освобождение Донбасса.

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