Медведчук: новый президент Украины должен заключить «сделку с Москвой»

Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что следующий президент Украины должен заключить «сделку с Москвой».

«Мы не говорим, что (Москва и Киев, — прим. ред.) должны снова целоваться или обниматься друг с другом. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — сказал он в интервью Reuters.

Стоит отметить, что Медведчук считается другом президента России Владимира Путина.

Ранее кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах не готов начать освобождение Донбасса.