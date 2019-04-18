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Замгенпрокурора России Сыдорук подал в отставку

21:45, 18.04.2019
Замгенпрокурора России Сыдорук подал в отставку
Фото: скриншот видео youtube.com

Заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук подал в отставку.

По информации «Коммерсанта», Сыдорук решил покинуть должность, поскольку скоро достигнет предельного, 70-летнего, возраста для своей службы.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил газете эти сведения и добавил, что рапорт об отставке был подан замгенпрокурора по собственному желанию.

Сыдорук стал заместителем генерального прокурора в 2006 году после назначения на должность генпрокурора РФ Юрия Чайки. Замгенпрокурора курировал работу ведомства в Южном федеральном округе, а затем — в Северо-Кавказском федеральном округе.

Напомним, что в начале апреля в отставку подал начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.

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