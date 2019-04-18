Замгенпрокурора России Сыдорук подал в отставку
Заместитель генпрокурора России Иван Сыдорук подал в отставку.
По информации «Коммерсанта», Сыдорук решил покинуть должность, поскольку скоро достигнет предельного, 70-летнего, возраста для своей службы.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил газете эти сведения и добавил, что рапорт об отставке был подан замгенпрокурора по собственному желанию.
Сыдорук стал заместителем генерального прокурора в 2006 году после назначения на должность генпрокурора РФ Юрия Чайки. Замгенпрокурора курировал работу ведомства в Южном федеральном округе, а затем — в Северо-Кавказском федеральном округе.
Напомним, что в начале апреля в отставку подал начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко.ОбществоВласть
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