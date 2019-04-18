«Ростелеком» и ПФР объявили конкурс для российских пенсионеров «Спасибо интернету — 2019»

Начинается прием работ на V Всероссийский конкурс «Спасибо интернету — 2019», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России.

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

«Мои интернет-достижения»;

«Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;

«Моя общественная интернет-инициатива».

Цели конкурса:

доступность государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;

содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;

выявление наиболее активных регионов, работающих в данной теме;

формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы принимаются до 14 октября 2019 года, итоги конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.





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