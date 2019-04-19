Банк Казани запускает экспресс-кредит для бизнеса на привлекательных условиях

«Банк Казани» запустил «Экспресс-кредит» со сниженной ставкой от 12,5% годовых в рублях для малого и среднего бизнеса. Преимуществом данной кредитной программы является упрощенный пакет документов и короткий срок рассмотрения заявки. Решение по кредиту на любые бизнес-цели принимается за 3 рабочих дня с даты предоставления полного комплекта документов.

Выгодные условия по процентной ставке от 12,5% годовых действуют в рамках акции до 1 июня 2019 года. Кредит выдается на срок до трех лет, минимальная сумма — 1 000 000 рублей, а максимальная — до 10 000 000 рублей в форме кредита/кредитной линии под залог недвижимости, транспорта.

Подать заявку на оформление «Экспресс-кредита» можно на сайте банка, предварительно заполнив необходимые данные.

Также банк снизил размер процентной ставки по банковским гарантиям до 2,8% годовых. Банк всегда стремится максимально учесть интересы клиента, создать комфортные и быстрые условия обслуживания.

Оформить банковскую гарантию по 44-ФЗ и 223-ФЗ на обеспечение заявок для участия в тендере можно без залога и поручительства в размере до 10 000 000 руб. по сниженной ставке сроком до 760 дней. Напомним, что срок существования компании должен быть более 6 месяцев.

Подать заявку на банковскую гарантию вы можете на нашем сайте ХОЧУКОНТРАКТ.РФ (16+), который существенно упрощает процесс подачи заявления и получения гарантии, при этом делая его еще дешевле, прозрачнее и быстрее. Еще одним преимуществом данного сервиса Банка Казани является экспресс-решение в течение 4 часов. Банк Казани — надежный партнер для современного бизнеса. Он неоднократно возглавлял рейтинг кредитных организаций Татарстана по количеству выданных банковских гарантий участникам госзакупок.

Подробную информацию о кредитных продуктах «Банка Казани» для бизнеса, условиях и документах, необходимых для получения кредита, вы можете получить в отделениях банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или на сайте банка.





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