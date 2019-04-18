Волна вооруженных нападений на школьников обошла Казань стороной, сообщили на сессии Казгордумы

Волна скулшутинга — вооруженных нападений на учащихся в школах — обошла Казань стороной. Об этом на 33-й сессии Казгордумы сообщил председатель городского комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Он отметил, что по данным УВД, подростковая преступность в минувшем году снизилась на 20%, а за 2 года — даже на 40%, однако количество участников осталось неизменным, что свидетельствует о том, что стало совершаться больше групповых преступлений. Рост количества преступлений отмечен в ОП «Борисково», «Гагаринский», «Ямашева», передает корреспондент «Реального времени».

Ранее в СКР сообщили о завершении расследования дела о нападении школьника на одноклассников в школе Стерлитамака.