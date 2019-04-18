В России ломбарды могут обязать получать лицензию на скупку ювелирных изделий
Власти России могут обязать ломбарды лицензировать скупку у граждан ювелирных изделий из драгоценных металлов или камней, а также обработку и переработку лома и отходов драгметаллов.
Законопроект внесен в Госдуму правительством РФ. Согласно инициативе, отвечать по вопросам лицензирования будет Пробирная палата.
За отсутствие лицензии планируется ввести штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 60 до 80 тысяч рублей, передает «Парламентская газета».
Если инициатива будет реализована, то лицензирование такой деятельности позволит гражданам избежать продажи драгметаллов организациям-перекупщикам, а также обеспечит их возврат в активный оборот.
Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк может запретить микрофинансовым организациям привлекать средства физлиц.Общество
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