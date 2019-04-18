Минпромторг РФ предложил маркировать велосипеды

Министерство промышленности и торговли России предложило провести эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

С инициативой по проведению эксперимента выступили крупные производители велосипедов. Мероприятие пройдет с 1 июля по 31 октября 2019 года, пишет «Коммерсант».

В пилотном проекте смогут принять участие производители и импортеры этих товаров, а также организации торговли.

Напомним, ранее сообщалось, что Минпромторг отберет компании, которым предоставят кредиты на повышение конкурентоспособности.