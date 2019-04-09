Минпромторг отберет компании, которым предоставят кредиты на повышение конкурентоспособности

В Минпромторге РФ заявили, что стартовал отбор производителей, которые получат льготные кредиты на реализацию корпоративных программ повышения конкурентоспособности, сообщает «Российская газета».

Поддержку могут получить предприятия несырьевых неэнергетических отраслей промышленности, которые готовы взять на себя обязательства по росту экспортной выручки взамен на льготное банковское финансирование.

Напомним, ранее сообщалось, что в технологическую эпоху новыми драйверами экспорта могут выступить нефтехимия, минеральные удобрения, продукция леспрома, в том числе и биоматериалы, сообщает «Российская газета». Такое заявление сделал руководитель практики «ТЭК и ресурсы» Strategy Partners Group Андрей Заутер. Вице-президент центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков заметил, что рецепты развития нужно искать не на уровне регионов, а на уровне муниципалитетов.



