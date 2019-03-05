Женевский салон впервые назвал автомобилем года электрокар

На женевском автосалоне вручили награду «Европейский автомобиль года 2019». Трофей достался кроссоверу с электротягой Jaguar I-Pace

Ian Callum director of design of Jaguar receives the #CaroftheYear 2019 award from Frank Janssen president of the Coty Jury pic.twitter.com/vSredyRi63

— Car of the Year (@caroftheyear) 4 марта 2019 г.

Он с трудом опередил французский спорткар Alpine A110, пишет Motor 1. Оба авто заработали по 250 очков, но британский электрокар поставили на первое место 18 членов жюри, против 16 голосовавших за «француза».

«Мы очень гордимся, что наш первый электромобиль также стал первым Jaguar, выигравшим «Европейский автомобиль года», — сказал гендиректор Jaguar Ральф Спет.

На третьей строчке оказался хэтчбек Kia Ceed.

Модель I-Pace — первый электрокар в истории Jaguar. У автомобиля два двигателя совокупной мощностью 400 лошадиных сил. Номинальный запас хода на полной зарядке батарей — 470 километров.

