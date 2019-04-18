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В Татарстане ожидается переменная облачность и до +9°С

04:27, 18.04.2019
В Татарстане ожидается переменная облачность и до +9°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 18 апреля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -4°С до -9°С. Максимальная температура днем — от +4°С до +9°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах 4—7 градусов выше нуля.

Общество Татарстан
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