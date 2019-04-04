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Куратор Украины и Абхазии в администрации президента покинет пост

18:59, 04.04.2019
Куратор Украины и Абхазии в администрации президента покинет пост
Фото: archive.government.ru

Начальник управления по приграничному сотрудничеству администрации президента Олег Говорун покинет свой пост.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, Говорун уйдет из Кремля по семейным обстоятельствам. Его пост займет один из сотрудников управления.

Управление по приграничному сотрудничеству курирует Украину, Южную Осетию и Абхазию. Говорун был его начальником с 2013 года.

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