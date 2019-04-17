Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик
Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
В ролике демонстрируются роботы SpotMini, похожие на собак, они буксируют через парковку грузовой автомобиль, находящийся на нейтральной передаче.
Ранее Boston Dynamics продемонстрировала работу робота-грузчика.Технологии
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