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Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик

10:55, 17.04.2019
Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик
Фото: скриншот

Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.

В ролике демонстрируются роботы SpotMini, похожие на собак, они буксируют через парковку грузовой автомобиль, находящийся на нейтральной передаче.

Ранее Boston Dynamics продемонстрировала работу робота-грузчика.

Технологии
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