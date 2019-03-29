Boston Dynamics продемонстрировала робота-грузчика — видео

Американская компания Boston Dynamics продемонстрировала работу робота-грузчика. Видео опубликовано на официальном канале разработчиков на YouTube.

В ролике показана работа двух машин, оборудованных колесами для передвижения по складу. Для сохранения баланса они используют грузы на хвосте.

Роботы-грузчики перевозят коробки весом в 5 килограмм. Максимальный вес для них составляет 15 килограмм. Технические характеристики роботов не приводятся.

Напомним, ранее сообщалось, что Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-собак в 2019 году.