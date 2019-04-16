«Интерскол-Алабуга» получила требования от чебоксарского «РИ-Групп»
Вступившее в процедуру наблюдения АО «Интерскол-Алабуга» получило требования на 212 тысяч рублей. Заявителем выступило чебоксарское ООО «РИ-Групп».
В сообщении временного управляющего указано, что задолженность наступила из-за нарушения договора о поставке продукции.
Напомним, что 27 марта Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в АО «Интерскол-Алабуга». Временным управляющим утвержден Игорь Маслов.
Головная компания «Интерскол» задолжала Сбербанку 1,18 млрд рублей. Права требования банк переуступил ООО «СБК Геофизика». Первая процедура банкротства уже введена и в «Интерскол» и в «Интерскол-Алабуга».
Еще в начале марта 2018 года АО «Интерскол-Алабуга» вошло в десятку самых быстрорастущих организаций Европы.Бизнес Татарстан
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