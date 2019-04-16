«Интерскол-Алабуга» получила требования от чебоксарского «РИ-Групп»

Вступившее в процедуру наблюдения АО «Интерскол-Алабуга» получило требования на 212 тысяч рублей. Заявителем выступило чебоксарское ООО «РИ-Групп».

В сообщении временного управляющего указано, что задолженность наступила из-за нарушения договора о поставке продукции.

Напомним, что 27 марта Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в АО «Интерскол-Алабуга». Временным управляющим утвержден Игорь Маслов.

Головная компания «Интерскол» задолжала Сбербанку 1,18 млрд рублей. Права требования банк переуступил ООО «СБК Геофизика». Первая процедура банкротства уже введена и в «Интерскол» и в «Интерскол-Алабуга».

Еще в начале марта 2018 года АО «Интерскол-Алабуга» вошло в десятку самых быстрорастущих организаций Европы.