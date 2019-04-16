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Минниханов и Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и «Промсвязьбанком»

13:20, 16.04.2019
Минниханов и Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и «Промсвязьбанком»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с председателем ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, взаимодействия в инвестиционных проектах, реализуемых на территории РТ, сообщает пресс-служба главы республики.

Также Минниханов и Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и «Промсвязьбанком». Документ предусматривает сотрудничество в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Татарстана.

ОбществоВластьЭкономикаБанки Татарстан
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