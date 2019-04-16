Суд отпустил Надежду Савченко

Суд на Украине в полночь 16 апреля отпустил из-под ареста депутата Верховной рады Надежду Савченко, а также руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Как сообщают "Вести", у них 15 апреля истек срок меры пресечения.

Напомним, Савченко была арестована в марте прошлого года. Генпрокуратура Украины подозревает ее в подготовке теракта в здании парламента и государственном перевороте.

Напомним, 25 мая 2016 года стало известно, что Владимир Путин помиловал Надежду Савченко, осужденную в России. Российский суд признал ее виновной в соучастии в убийстве журналистов ВГТРК и осудил на 22 года колонии.