Службам экспресс-доставки могут разрешить принимать пошлины

Минфин РФ планирует разрешить службам экспресс-доставки грузов принимать пошлины за доставку товара из зарубежных интернет-магазинов, сообщает «Российская газета».

Пока такое право есть только у «Почты России».

Напомним, ранее сообщалось, что оплатить таможенную пошлину за товары из иностранных интернет-магазинов можно будет онлайн через приложение «Почты России». Это избавит покупателей от необходимости ждать таможенное уведомление и ходить в банк для оплаты.

Если ранее только 1% россиян оплачивал таможенную пошлину, то теперь их станет больше — размер беспошлинного ввоза с 1 января снизился с 1 000 до 500 евро. Эксперимент по оплате онлайн, запущенный «Почтой России» и Федеральный таможенной службой, может быть шагом к полной отмене беспошлинного порога.