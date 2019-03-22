Microsoft объявил о выходе антивируса для Mac

Microsoft заявил о выпуске нового продукта Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) для Mac, сообщается на официальном портале компании.

Пока антивирус доступен в ограниченном предварительном варианте. У нового продукта есть функция управления угрозами и уязвимостями.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Microsoft выпустила предупреждение для пользователей о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. В блоге компании сообщается, что это произойдет с 14 января 2020 года. Microsoft с 18 апреля будет предупреждать пользователей о прекращении поддержки Windows 7. Microsoft представил операционную систему Windows 7 в 2009 году. Ее преемник Windows 8 будет поддерживаться до 10 января 2023 года.