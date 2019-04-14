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Сегодня в Татарстане осадков не ожидается и до +9

05:33, 14.04.2019
Сегодня в Татарстане осадков не ожидается и до +9
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресение, 14 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный порывами до 17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +4°С до +9°С. В Казани днем ожидается от +5°С до 7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +4°С до 8°С.

Общество Татарстан
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