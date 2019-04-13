В субботу в Татарстане прогнозируют дожди и до +10°С

13 апреля на территории Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Местами возможны небольшие осадки в виде дождя, ветер северо-восточный умеренный. Днем температура поднимется до +5 — +10 градусов. На юго-востоке возможно потепление до 15 градусов выше нуля.

Напомним, ранее сообщалось, что спокойному прохождению сезона паводков в Казани способствовали погодные условия. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов.

«Отрицательные ночные температуры и положительные дневные способствуют плавному сходу снежного покрова. По прогнозу Гидрометцетра России, такая погода сохранится в ближайшую неделю», — пояснил Тимурханов.



