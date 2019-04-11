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Личный представитель Далай-ламы рассказал о его состоянии здоровья

08:14, 11.04.2019
Личный представитель Далай-ламы рассказал о его состоянии здоровья
Фото: pxhere.com

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV продолжает проходить лечение в больнице Дели. Об этом заявил его личный представить Тензин Таклха.

Он отметил, что «его святость в порядке, у него все хорошо». По словам Таклхы, Далай-лама принимает все необходимые лекарства для того, чтобы быстро поправиться.

«Этим утром он был в своей обычной рутине, в том числе делал некоторые упражнения. Врачи считают, что он почти вылечен, но настаивают на продолжении медицинского курса», — цитирует слова представителя France24.

Планируется, что Далай-лама будет выписан из больницы 12 апреля.

Напомним, на этой неделе Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии с легочной инфекцией.

Общество
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