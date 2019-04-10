Совет директоров «Девон-Кредита» прекратил полномочия председателя правления Рустема Исхакова

Совет директоров банка «Девон-Кредит» из Альметьевска с 9 апреля досрочно прекратил полномочия председателя правления Рустема Исхакова в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон.

Временно исполняющий обязанности председателя правления стал Дмитрий Романов, который до этого был зампредседателя правления, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации. Он будет занимать должность до избрания и назначения председателем правления лица, согласованного Банком России.



Отметим, что «Девон-Кредит» занимает пятое место в рейтинге банков Республики Татарстан по чистой прибыли за январь — февраль 2019 года. Она составляет 118,2 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».