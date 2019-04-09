В Казани самая длинная пробка продержалась почти 2 часа

Сегодня в Казани самая длинная пробка была на проспекте Победы, она продержалась 1 час 50 минут, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Затор был зафиксирован около 9 утра в направлении от ул. Академика Сахарова до ул. Академика Губкина. Длина пробки составила 3,4 км. Вечером максимальная загруженность дорог в городе составила 7 баллов, что отвечает обычному уровню.

Напомним, Ново-Савиновский районный суд Казани сегодня продлил срок содержания под стражей Алмазу Заутдинову, который причинил травму инспектору ГИБДД. Суд решил оставить Заутдинова в СИЗО до 14 мая. 3 февраля автомобиль Chevrolet Cobalt под управлением Заутдинова за нарушение правил дорожного движения попытались остановить сотрудники ГИБДД. Но он не стал подчиняться, в результате началась погоня. Автомобиль остановился перед светофором на проспекте Ибрагимова. Когда сотрудник ГИБДД подошел к нему, водитель нажал на педаль газа и протащил полицейского по дороге.



