Новости общества

20:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани самая длинная пробка продержалась почти 2 часа

20:08, 09.04.2019
В Казани самая длинная пробка продержалась почти 2 часа
Фото: pixabay.com

Сегодня в Казани самая длинная пробка была на проспекте Победы, она продержалась 1 час 50 минут, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Затор был зафиксирован около 9 утра в направлении от ул. Академика Сахарова до ул. Академика Губкина. Длина пробки составила 3,4 км. Вечером максимальная загруженность дорог в городе составила 7 баллов, что отвечает обычному уровню.

Напомним, Ново-Савиновский районный суд Казани сегодня продлил срок содержания под стражей Алмазу Заутдинову, который причинил травму инспектору ГИБДД. Суд решил оставить Заутдинова в СИЗО до 14 мая. 3 февраля автомобиль Chevrolet Cobalt под управлением Заутдинова за нарушение правил дорожного движения попытались остановить сотрудники ГИБДД. Но он не стал подчиняться, в результате началась погоня. Автомобиль остановился перед светофором на проспекте Ибрагимова. Когда сотрудник ГИБДД подошел к нему, водитель нажал на педаль газа и протащил полицейского по дороге.


Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров