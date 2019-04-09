Роман Костомаров: «Алине Загитовой лучше уйти сейчас, со щитом. Чем уходить потом, на щите»

Сегодня гостем студии «Реального времени» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию, многократный чемпион мира, Европы и России Роман Костомаров. По ходу online-конференции он ответил на многие актуальные вопросы из мира фигурного катания.

— Что можете сказать о золоте Алины Загитовой на прошедшем чемпионате мира? Ее первое место говорит о том, что она справилась со всеми своими психологическими и физическими проблемами?

— Трудно говорить про нее, не зная всех деталей. Но, действительно, сразу после Олимпиады у Загитовой был неудачный старт на чемпионате мира. В женском одиночном фигурном катании редко победительницы Олимпиад остаются потом в спорте, еще и претендуя на победы в других крупных соревнованиях. Но Алина на этом чемпионате мира в Японии всем все доказала. Она по праву заслуженная чемпионка и является сейчас лучшей в мире.

Что будет дальше, она решит сама. Будет ли продолжать выступать на соревнованиях или, может быть, завершит карьеру и начнет кататься в каких-то шоу. Может быть, даже у нас.

— Как оцените результаты, которые показала Евгения Медведева?

— В принципе, бронзовая медаль – это неплохой результат, учитывая ее возраст. До этого у нее был переходный период, она много чего потеряла. Но к чемпионату мира смогла многое наверстать, выступить достойно, и занять в итоге третье место.

Сейчас молоденькие девочки показывают такие фантастические результаты, им по 14-15 лет, но они еще не могут выезжать на взрослые соревнования – на чемпионаты мира и Европы. Но в своем возрасте они исполняют такие сложные элементы, что 17-18-летним уже становится непросто. Им наступают на пятки. Поэтому то, что Загитова сейчас победила, — это большой успех.

— Впереди Алине будет тяжелее, потому что ее ждет невероятная конкуренция?

— Думаю, что и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Лучше со щитом, чем на щите. Потом ей будет тяжелее в тысячу раз.

— Если возвращаться к Медведевой, то, на ваш взгляд, ее уход от тренера Этери Тутберидзе был ошибочным решением?

— Это ее выбор. Она уже взрослый человек и сама принимала решение. Я даже затрудняюсь сказать, ошибка или нет. Да, шумихи Евгения наделала много – все об этом говорили. Но, как видим, по большому счету большого результата это не принесло, — заявил Костомаров в студии «Реального времени».

Полная версия online-конференции: