Власти Самары отменили тендер на археологические работы возле Хлебной площади за 40 млн рублей

Самарское ГКУ «Региональный телекоммуникационный центр» отменило тендер на проведение археологических работ в зоне строительства моста «Фрунзенский» возле Хлебной площади. Начальная стоимость закупки была определена в 40,1 млн рублей.

Из документации следует, что в районе работ были обнаружены деревянные строения, возведенные не позднее середины 19 века. Археологи должны были изучить и спасти объект.

Однако у участников тендера возникли вопросы к проведению открытого электронного аукциона, и заказчик отменил закупку.

«Определение поставщика отменено», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что правительство Самарской области еще не приняло окончательного решения по строительству ТЦ «Крепость» на месте бывшего завода клапанов, расположенного в той же исторической части Самары. Тогда общественники тоже выступили за сохранение самой старой части города.