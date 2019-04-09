Власти Самары отменили тендер на археологические работы возле Хлебной площади за 40 млн рублей
Самарское ГКУ «Региональный телекоммуникационный центр» отменило тендер на проведение археологических работ в зоне строительства моста «Фрунзенский» возле Хлебной площади. Начальная стоимость закупки была определена в 40,1 млн рублей.
Из документации следует, что в районе работ были обнаружены деревянные строения, возведенные не позднее середины 19 века. Археологи должны были изучить и спасти объект.
Однако у участников тендера возникли вопросы к проведению открытого электронного аукциона, и заказчик отменил закупку.
«Определение поставщика отменено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство Самарской области еще не приняло окончательного решения по строительству ТЦ «Крепость» на месте бывшего завода клапанов, расположенного в той же исторической части Самары. Тогда общественники тоже выступили за сохранение самой старой части города.ОбществоИнфраструктура
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым