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Алина Загитова 11 апреля станет гостьей программы «Вечерний Ургант»

12:46, 09.04.2019
Алина Загитова 11 апреля станет гостьей программы «Вечерний Ургант»
Фото: vesti.ru

Российская фигуристка, чемпионка мира и победительница Олимпиады 2018 года Алина Загитова станет гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Запись передачи будет проходить 11 апреля. Об этом сообщает Instagram авторской передачи.

Напомним, в нынешнем сезоне Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира в Японии, становилась первой на двух этапах Гран-при. Также фигуристка брала серебро финала Гран-при и чемпионата Европы в Минске.

СпортФигурное катание БашкортостанУдмуртияТатарстан
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