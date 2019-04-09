На Украину прибудут 150 элитных американских десантников

Власти Украины ожидают прибытия подразделения элиты американских десантников 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США. Об этом написал посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

По словам дипломата, на Украину должны прилететь более 150 американских военных. Целью визита станет тренировка бойцов ВСУ в Яворовском центре боевой подготовки.

«Клекочущие орлы летят на Украину», — подчеркнул Чалый.

Добавим, Яворовский учебный центр находится во Львовской области на базе бывшего советского полигона. На его территории площадью более 36 тыс. га расположен Международный центр миротворчества и безопасности.

Напомним, ранее в Донбассе погибла пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма».