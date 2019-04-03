В Донбассе погибла пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

В Донбассе была убита пулеметчица Вооруженных сил Украины (ВСУ) Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма». Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, женщина погибла от «вражеской мины». Глава государства назвал известие о гибели Червоной «тяжелой вестью с фронта», при этом добавив, что она являлась «защитницей Украины».

Стоит отметить, что пулеметчица воевала в зоне боевых действий в составе батальона «Донбасс-Украина» с сентября 2016 года.

Напомним, ранее бывший сотрудник СБУ признался в работе на Россию.