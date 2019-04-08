Прокуратура Саратовской области начала проверку из-за выброшенных медицинских карт

Прокуратура Саратовской области инициировала проверку в связи с выброшенными в мусор медицинскими картами, в которых содержатся данные пациентов и врачей, сообщает ТАСС.

Установлено, что во дворе и помещениях двух аварийных домов в Саратове несанкционированно складируются отходы, среди них имеется медицинская документация на пациентов и работников медицинской организации.

Напомним, ранее похожая ситуация произошла в Ижевске. В пресс-службе Минздрава Удмуртии заявили, что медицинские карты с личными данными пациентов, которые нашли на улице в Ижевске, были утеряны при перевозке, сообщает ТАСС. Известно, что 4 апреля жители Ижевска на перекрестке улиц Нагорной и Западной нашли медицинские документы, среди них и амбулаторные карты.



