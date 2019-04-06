В минздраве Удмуртии объяснили происхождение медкарт, валявшихся на дороге

В пресс-службе минздрава Удмуртии заявили, что медицинские карты с личными данными пациентов, которые нашли на улице в Ижевске, были утеряны при перевозке, сообщает ТАСС.

Ранее следствие начало проверку из-за выброшенных медкарт. Известно, что 4 апреля жители Ижевска на перекрестке улиц Нагорной и Западной нашли медицинские документы, среди них и амбулаторные карты. В республиканском минздраве уточняют, что карты датированы 1995 годом, их утилизируют в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца 2020 года 136 поликлиник Удмуртии перейдут на новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи по принципам бережливого производства. Об этом заявил председатель правительства республики Ярослав Семенов в своем выступлении на V Международной научно-практической конференции «Бережливая медицина. Особенности бережливого подхода в социальной сфере».



