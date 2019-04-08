В Йошкар-Оле около 1,5 тысячи человек остались без газа из-за утечки на газопроводе

В Йошкар-Оле газоснабжение почти 1,5 тыс. потребителей прекращено из-за утечки газа на газопроводе высокого давления ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

В Минэнерго РФ сообщили, что утечка газа на подземной задвижке газопровода высокого давления диаметром 200 мм обнаружена в 11.41 по московскому времени. Спустя полчаса поврежденный участок газопровода был перекрыт.

В результате было прекращено газоснабжение 1 493 абонентов. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

В ноябре прошлого года в Казани было прекращено газоснабжение семи котельных из-за пожара, который возник рядом с распределительным газопроводом.