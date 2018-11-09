МЧС: информация о прорыве газопровода в Казани не подтверждается

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В ГУ МЧС России по Республике Татарстан сообщили, что информация о прорыве газопровода не подтверждается, пострадавших в результате пожара нет.

Сообщение о горении неэксплуатируемых надворных построек в садовом обществе «Защита» в Приволжском районе Казани на улице Южно-Промышленная поступило около 5 часов утра.



Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили открытое горение деревянного сарая на площади 50 кв. м. Кроме того, из-за высокой температуры произошел прогар прокладки на фланцевом соединении воздушного газопровода с последующим воспламенением. При этом прорыва газопровода не было.

В 05.13 факельное горение газопровода и пожар ликвидированы. В 9 часов утра фланцевое соединение газопровода было восстановлено, происходит заполнение системы.



Ранее сообщалось, что сегодня утром в Казани произошел прорыв распределительного газопровода. В результате было временно прекращено газоснабжение 7 котельных.