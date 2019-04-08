«Ростех» в 2020 году разработает 3D-принтер, печатающий детали двигателей ракет и самолетов

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») в 2020 году создаст первый российский электронно-лучевой 3D-принтер для печати металлическими порошками.

В пресс-службе «Ростеха» уточнили, что благодаря такому 3D-принтеру можно будет изготавливать детали реактивных двигателей ракет и лопатки турбин двигателей самолетов. Кроме того, он будет использоваться для производства изделий для медицины, искусства, спорта и автомобилестроения.



Первый образец электронно-лучевого 3D-принтера планируется произвести к концу следующего года, передает «РИА Новости».

Ранее 34-летний уроженец Татарстана Надир Багавеев разработал способ печати ракетных двигателей на 3D-принтере. Пока технологию тестируют на ракетах размером в 4 метра. В будущем ее планируется использовать для создания двигателей для больших ракет.