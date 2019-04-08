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«Автодор» повысит тарифы на проезд по платным трассам

14:35, 08.04.2019
«Автодор» повысит тарифы на проезд по платным трассам
Фото: Максим Платонов

Госкомпания «Автодор» с 15 апреля повысит тарифы на проезд согласно размеру инфляции на нескольких платных трассах.

Повышение тарифов затронет М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

Новая тарифная сетка будет опубликована на сайте «Автодор — Платные дороги» 15 апреля, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что к 2024 году совокупная протяженность платных автомагистралей составит 4,67 тыс. км. Это на 60% больше по сравнению с 2017 годом.

Доля платных дорог, соответствующая нормативным требованиям, должна вырасти с 75% в 2017 году до 90,8% в 2024 году.

ОбществоИнфраструктура
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