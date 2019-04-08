Хабиров поручил к майским праздникам очистить Башкирию от мусора

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил к майским праздникам очистить республику от мусора. Об этом он заявил на совещании в правительстве РБ в понедельник, 8 апреля.

По словам руководителя РБ, на территории региона должны быть проведены необходимые работы, в том числе покраска бордюров, уборка бытового мусора, а также уход за деревьями.

«К концу апреля мы отправим работников экспертного управления по городам и районам Башкирии для среза ситуации. Специалисты проверят, насколько эффективно главы муниципальных районов выполнили свою работу», — отметил Хабиров.

Также он подчеркнул, что к 7 мая Башкирия должна будет приведена в порядок.

«Мы зададим более высокие стандарты чистоты наших городов», — добавил врио главы РБ.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам минувшего субботника в РБ было убрано 110 261 кубометров мусора. Сам Хабиров не участвовал в мероприятии из-за того, что был вызван на совещание в правительство РФ.