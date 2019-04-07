Хабиров объяснил, почему не стал участвовать в республиканском субботнике
Врио главы Башкирии Радий Хабиров объяснил свое отсутствие на республиканском субботнике.
По его словам, во время проведения субботника он был вызван на совещание в правительство РФ.
«Мои коллеги из администрации и правительства поработали с хорошим настроением, как и все остальные волонтеры. Я бы с ними вместе нес ленинское бревно, но вызвали на совещание в Правительство России», — написал Хабиров на своей странице в соцсетях.
Руководитель региона пообещал, что обязательно поучаствует в следующих субботниках.
Всего, по данным Хабирова, в Башкирии вышло 15960 организаций, 319 тысяч человек, 3056 единиц техники, которые собрали 110261 кубометров мусора.
Напомним, ранее Хабиров передал привет скептикам, «смеявшимся над термином «импортозамещение».ОбществоВласть Башкортостан
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