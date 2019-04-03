Башкирия попала в пятерку самых криминальных регионов России

Республика Башкортостан оказалась на пятом месте в списке самых криминальных регионов России. Рейтинг составлен на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году.

В Башкирии зафиксировано 57,4 тыс. преступлений по итогам прошлого года. Больше всего преступлений было совершено в Москве — свыше 140 тысяч. Далее следуют Московская область (80,2 тыс.), Краснодарский край (68,1 тыс.) и Челябинская область (64,8 тыс.).

Самыми безопасным субъектом России признана Чукотка — всего 748 преступлений в прошлом году. На втором месте — Ненецкий автономный округ (857). Затем идут Ингушетия (1,6 тыс.), Республика Калмыкия (2,7 тыс.) и Магаданская область (2,9 тыс.), передает RT.

Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 1,9 млн преступлений, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году. Половину всех зарегистрированных преступлений (51,7%) составляют хищения чужого имущества.

Напомним, ранее Башкирия обошла Татарстан в рейтинге самых замусоренных регионов России.