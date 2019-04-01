В Кремле прокомментировали первые итоги выборов президента Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о первых результатах выборов президента Украины, заявил, что в Кремле хотят видеть у власти на Украине партию не войны, а мира.

«Конечно, нам хотелось бы все-таки видеть не партию войны у руля Украины, а партию, которая нацелена на реальное поэтапное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины на основе имеющихся договоренностей», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль не будет поздравлять кандидатов в президенты Украины с выходом во второй тур, так как выборы еще не завершены, передает RT.

Ранее ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента страны. После обработки 68,81% протоколов в президентской гонке лидирует Владимир Зеленский с 30,45% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко идет на втором месте с 16,20% голосов.