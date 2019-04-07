Австрия объяснила, почему придерживается санкций ЕС в отношении России

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Австрия придерживается санкций Евросоюза в отношении России, потому что их ввели из-за нарушения международного права, сообщает ТАСС.

Со слов Кнайсль, санкции ЕС ввели в 2014 году, с тех пор они постоянно продлевались. Недавно их снова продлили на полгода.

— Мы никогда из них не выходили. Почему? Потому что мы ставим на передний план уважение международного права, — добавила министр иностранных дел Австрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли новый законопроект о санкциях против России. Им предполагается блокировка активов «двух или более» крупнейших российских банков, а также ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках.



