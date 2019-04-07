В Казани пройдет квест по городскому ориентированию

В Казани состоится квест по краеведению и городскому ориентированию в рамках проекта Tat-Rus. Об этом сообщили в отделении Русского географического общества в РТ.

Мероприятие намечено на 20 апреля. Квест будет проходить в трех категорий: «Дервиш» — прогулочный маршрут с командой от 1 до 4 человек, «Шурале» — командный маршрут, включающий езду на общественном транспорте от 1 до 4 человек, и «Кенгуру», предназначенный для участников младше 14 лет и взрослых сопровождающих без использования транспорта.

Участникам необходимо будет выполнить различные задания. Правильные ответы откроют контрольные пункты, которые будут зафиксированы в маршрутном листе. Победителей ждут подарки и дипломы.

Напомним, ранее Казанский Кремль провел бесплатные экскурсии в честь 25-летия музея-заповедника.