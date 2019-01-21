Казанский Кремль проведет бесплатные экскурсии в честь 25-летия музея-заповедника
Завтра, 22 января, музей-заповедник «Казанский Кремль» отметит свое 25-летие. В честь этого музеи комплекса объявят бесплатный вход и проведут ряд мероприятий.
Запланированы экскурсии, спектакли и различные выступления, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.
Музеи комплекса будут работать с 10.00 до 18.00. Программа мероприятий, приуроченных 25-летию Кремля:
- 10.00 — Экскурсия «Детективная история». Тематическая экскурсия по территории Казанского Кремля. Начало: от Спасской башни
- 10.00—17.00 — «Вглядываясь в лица…» Праздничный квест по выставке«Искусство портрета. Из собрания Государственного. Эрмитажа» Центр «Эрмитаж-Казань»
- 10.00—17.00 — Эксклюзивные экспонаты в Центре «Эрмитаж-Казань» — Праксиноскоп и Сканимацион «Из истории анимации». Центр «Эрмитаж-Казань»
- 11.00 — Экскурсия по выставке «Вдоль Волги и Каспия: наследие Шелкового пути». Выставочный зал «Манеж»
- 11.00 — Интерактивный квест по Музею естественной истории Татарстана. Музей естественной истории Татарстана
- 11.00 — Квест «В поисках клада». Интерактивная программа для детей по Казанскому Кремлю. Центр «Эрмитаж-Казань»
- 11.00 — Экскурсия по выставке «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи позднего Ренессанса из собрания Исторического музея».Музей Пушечного двора
- 11.00 — Экскурсия на выбор: по основной экспозиции музея или по выставке «Страна Гайдарика». Музей истории государственности Татарстана
- 12.00 — Квест по выставке «Вдоль Волги и Каспия: наследие Шелкового пути». Выставочный зал «Манеж»
- 12.00 — Интерактивный квест по Музею естественной истории Татарстана. Музей естественной истории Татарстана
- 12.00 — Концерт «С Днем рождения, Казанский Кремль!». Концерт оркестра Управления Росгвардии по Республике Татарстан под управлением начальника оркестра военного дирижера майора Вадима Михайловича Кравчука. Музей Пушечного двора
- 12.00 — Экскурсия «Детективная история». Тематическая экскурсия по территории Казанского Кремля. Начало: от Спасской башни.
- 13.00 — Мастер-класс по созданию старинной анимационной игрушки Тауматроп. Центр «Эрмитаж-Казань»
- 13.00—14.00 — Эксклюзивная экскурсия в палеонтологическую лабораторию Музей естественной истории Татарстана. Эксклюзивная экскурсия, на которой можно увидеть находки, привезенные из палеонтологических экспедиций, в том числе извлеченный монолит со скелетом одного парейазавра Deltavjatia vjatkensis.
- 13.00—14.00 — Экскурсия на выбор: по основной экспозиции музея или по выставке «Страна Гайдарика». Музей истории государственности Татарстана.
- 13.00—14.00 — Экскурсия по выставке «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи позднего Ренессанса из собрания Исторического музея». Музей Пушечного двора.
- 14.00—15.30 — Праздничный концерт совместно с Республиканским центром развития традиционной культуры. Районные фольклорные татарские и русские коллективы: традиционная обрядность, песенно-хореографические композиции. Выставочный зал «Манеж».
- 14.00 — «Мы любим Казанский Кремль» Поздравления к юбилею от гимназии №122. Центр «Эрмитаж-Казань».
- 15.00 — Квест «Тайны Казанского Кремля». Интерактивная программа для взрослых. Центр «Эрмитаж-Казань».
- 15.00 — Интеллектуальная игра «Своя игра с Львом Толстым». Игра в телевизионном формате «Своя игра» проводится для всех желающих в рамках выставки «Лев Толстой и исламский мир». Музей исламской культуры.
- 15.00 — Квест «Рыцарский орден» по выставке «Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи позднего Ренессанса из собрания Исторического музея». Участники квеста, прошедшие все испытания, становятся частью импровизированного ордена. Музей Пушечного двора.
- 16.00—17.00 — Музыкально-поэтический спектакль-перформанс «Яңа дулкын» Творческое объединение «Калеб», проект театра им. Г. Камала, представит гостям и жителям города Казань уникальный спектакль-перформанс молодых театралов, поэтов, музыкантов, художников и режиссеров, в рамках выставки «Страна Гайдарика». Музей истории государственности Татарстана.
- 16:30—17.30 — Эрмитажная гостиная «Музыкальный дивертисмент». Центр «Эрмитаж-Казань».
- 17.30 — Вечерняя экскурсия по Казанскому Кремлю. Начало: от Спасской башни.
- 17.00-18.00 — Праздничный концерт Молодежного оркестра «Сфорцандо». Выставочный зал «Манеж».
- 18.00 — Спектакль-концерт «Несвятые святые» по одноименной книге Митрополита Тихона (Шевкунова). Музей истории Благовещенского собора.
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