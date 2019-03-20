Принципы бережливой медицины до конца 2020 года внедрят в 136 поликлиниках Удмуртии

До конца 2020 года 136 поликлиник Удмуртии перейдут на новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи по принципам бережливого производства. Об этом заявил председатель правительства республики Ярослав Семенов в своем выступлении на V Международной научно-практической лин-конференции «Бережливая медицина. Особенности бережливого подхода в социальной сфере». Она открылась сегодня в Ижевске.

«С 2017 года инструменты бережливого производства начали внедряться в сфере здравоохранения Удмуртии. Сегодня уже достигнуты определенные результаты. До конца 2020 года 136 поликлиник республики войдут в приоритетный проект по созданию новой модели медицинской организации», — сказал Семенов.

В 2018 году республика в числе 33 регионов России участвовала в реализации этого приоритетного проекта. От Удмуртии в него были включены 68 поликлиник, из них 40 детских и 28 взрослых. Суть проекта заключается в создании условий для получения пациентами максимума качественных услуг за минимальное время за счет организации потоков, оптимизации работы регистратуры, развития онлайн-сервисов, внедрения программных продуктов и т.д.

В конференции по бережливой медицине в Ижевске принимают участие представители 47 регионов России.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал о необходимости сократить время ожидания приема врача в поликлиниках в 3—4 раза.

