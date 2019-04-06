Минкульт РФ предложил вернуть алкоголь в учреждения культуры

Министерство культуры России предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных и правовых актов.

Согласно документу, существующие ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей. Ведомство намерено к старой норме, действовавшей до 2016 года.

Тогда алкоголь можно было продавать в любых учреждения, которые вели «деятельность в области культуры», передают «РИА Новости».

Напомним, ранее Минкульт РФ предрек Лазареву победу на «Евровидении».