СМИ сообщили о возможном закрытии мультсериала «Симпсоны»

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть после 30 лет в эфире. Об этом заявила актриса Ярдли Смит, озвучивающая персонаж Лизы Симпсон.

Причиной закрытия Смит назвала покупку 21st Century Fox, которая занимается созданием сериала, компанией Walt Disney Company. По ее словам, новые боссы студии взяли паузу, чтобы определиться с окончательным решением по судьбе проекта.

«Если не подойти к ситуации со всей серьезностью, можно оказаться в зоне риска», — цитируют слова актрисы The Hollywod Reporter.

Смит предполагает продление мультсериала на два года, после чего сериал могут закрыть.

Напомним, «Симпсоны» предсказали слияние Disney и 21st Century Fox почти 20 лет назад.